Солістка GO_A у сукні зі сміливим розрізом попозувала перед камерою. ФОТО

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко влаштувала фотосет, для якого обрала сукню із неабияким розрізом через усе тіло.

Кількома знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram сама Катя.

Сексуально і в дусі GO_A

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Крім сексу, знайшлося місце і для мінорного настрою.

Кадри ніби із кримінального трилера

Нагадаємо, у зйомках Катерина часто постає у нестандартних образах. Зокрема, у фотосеті для Vogue співачці підібрали кілька дуже незвичних для глянцю образів.

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