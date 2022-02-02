Солістка GO_A у сукні зі сміливим розрізом попозувала перед камерою. ФОТО

Середа, 2 лютого 2022, 11:00

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко влаштувала фотосет, для якого обрала сукню із неабияким розрізом через усе тіло.

Кількома знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram сама Катя.

 
Який ракурс)
фото @savelilieva
 
Сексуально і в дусі GO_A
 

Крім сексу, знайшлося місце і для мінорного настрою.

 
Кадри ніби із кримінального трилера
 
 
 

Нагадаємо, у зйомках Катерина часто постає у нестандартних образах. Зокрема, у фотосеті для Vogue співачці підібрали кілька дуже незвичних для глянцю образів.

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