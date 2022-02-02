Солістка GO_A у сукні зі сміливим розрізом попозувала перед камерою. ФОТО
Середа, 2 лютого 2022, 11:00
Солістка гурту GO_A Катерина Павленко влаштувала фотосет, для якого обрала сукню із неабияким розрізом через усе тіло.
Кількома знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram сама Катя.
Крім сексу, знайшлося місце і для мінорного настрою.
Нагадаємо, у зйомках Катерина часто постає у нестандартних образах. Зокрема, у фотосеті для Vogue співачці підібрали кілька дуже незвичних для глянцю образів.
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