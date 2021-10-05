Дорофєєва засвітила пружний задок у шортах та розсекретила свій страх

Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що її дуже лякають під'їзди.

Про це зірка написала в Instagram, принагідно продемонструвавши черговий ефектний лук: костюм із шортиками, що підкреслили дупцю, якою Надя пишається.

Надя розказала, чого боїться фото з instagram дорофєєвої

"Увага, шановні підписники! Мій загон, про який ви ще не знаєте. Я боюся під'їздів. Заходжу в них лише тоді, коли біля дверей нікого нема, потім біжу, наче мене хтось переслідує, та нервово тисну кнопку ліфта, він же так точно швидше приїде!", - поділилася Дорофєєва.

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Ну, власне, не заходити до під'їздів із незнайомцями - це дуже правильно

Як відомо, чимало зірок відверто говорять про свої фобії. Так, актор Роберт Паттінсон страшенно боїться цирків після того, як став свідком трагичної загибелі клоуна під час вистави. Скарлетт Йохансон лякають птахи, Олега Ляшка - водойми, а Наталію Могилевську - високі сходи.

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