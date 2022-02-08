"Я соромлюся": Трінчер в купальнику засвітила свої нові форми. ВІДЕО

Акторка та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно збільшила груди, вирушила у відпустку до Єгипту разом зі своїм бойфрендом.

Звідти Анна постить хот-контент та хизується новим 3-м розміром. Блогерка вперше зняла післяопераційний корсет та засвітила тіло в купальнику.

Трінчер опублікувала відео у своєму Instagram.

"Мої думки стосовно нових грудей: з одного боку, я дуже щаслива, що зробила такий гарний акуратний розмір! Багатьох вводить в оману те, що якщо дівчата роблять груди – це обов'язково мають бути великі бідони. Це маячня. Хтось збільшує свій і без того чудовий розмір. Не сперечаюся. А хтось (я) робить груди, тому що раніше їх просто не було", - написала Анна.

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Трінчер також додала, що ймовірно пожалкує, що не обрала трохи більший розмір.

"Сьогодні я на кілька хвилин вдягнула купальник та відчула, що СОРОМЛЮСЯ…Не розумію, звідки в мене з’явилося це відчуття. Я завжди так мріяла збільшити груди і ходити в сорочці нарозхрист, а тепер потрібно звикати до того, що ще одна частина твого тіла стала супер привабливою!", - поділилася блогерка.

Аня задоволена своїми новими формами фото з Instagram annatrincher­_official

"А найважливіше те, що я щаслива. Це такий крутий момент, коли ти почуваєшся набагато сексуальнішою. Перебираєш у думках тисячі суконь і топів, які нарешті можеш вдягнути та не соромитися!", - підбила підсумки Трінчер.

Нагадаємо, в Ані не завжди виходить любити власне тіло, і її відношення до нього напряму залежить від того, що показують їй ваги.

А ще, як відомо, Трінчер є прихильницею експериментів з зовнішністю. Колись блогерка показала, як "трішки надула" губи.

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