Неплях у напівпрозорому бодістокінгу влаштувала звабливі танці на підлозі. ВІДЕО
Вівторок, 8 лютого 2022, 13:27
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка частенько ділиться сексі-вайбом у соцмережі, вкотре вразила своїх фолловерів.
Красуня потанцювала на підборах у відвертому вбранні, демонструючи свої форми та жіночність.
Неплях опублікувала пікантне відео у TikTok.
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Нагадаємо, після перемоги у конкурсі "Міс Україна Всесвіт"-2021 хейтери просто завалили дівчину образливими коментарями та розповідями про її сумнівне минуле. Поведінку Неплях у соцмережах активно засуджували та навіть приписували їй роботу в ескорті.
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