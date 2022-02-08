Неплях у напівпрозорому бодістокінгу влаштувала звабливі танці на підлозі. ВІДЕО

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка частенько ділиться сексі-вайбом у соцмережі, вкотре вразила своїх фолловерів.

Красуня потанцювала на підборах у відвертому вбранні, демонструючи свої форми та жіночність.

Неплях опублікувала пікантне відео у TikTok.

Анна завжди з великим задоволенням демонструє свої частини тіла фото з Instagram neplyah

Нагадаємо, після перемоги у конкурсі "Міс Україна Всесвіт"-2021 хейтери просто завалили дівчину образливими коментарями та розповідями про її сумнівне минуле. Поведінку Неплях у соцмережах активно засуджували та навіть приписували їй роботу в ескорті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Неплях топлес підставила сідниці мексиканському сонцю і показала себе 12-річну

Неплях у светрі принцеси Діани попозувала з пляшкою коло ялинки. ФОТО

Міс Неплях у розкішній сукні посвітила стегнами на тлі ізраїльських краєвидів