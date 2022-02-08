Лорак оголила соковите стегно у червоному оксамиті

Співачка Ані Лорак любить підігрівати інтерес підписників красивими фото та філософськими роздумами.

От і знову зірка виставила світлину себе з оголеним стегном у вечірній сукні, в якій сміливо можна було б крокувати хідником у Голлівуді.

"Все змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти та береш відповідальність за своє життя", - написала Кароліна.

Нагадаємо, нещодавно Лорак світила тілом в купальнику на відпочинку та дивно танцювала перед камерою.

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