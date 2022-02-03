Лорак у блискучому бікіні подуркувала у хвилях. ФОТО
Співачка Ані Лорак, яка продовжує ніжитися і засмагати під теплим сонечком, вкотре порадувала своїх фолловерів hot-контентом.
Артистка попозувала в бікіні у хвилях і опублікувала знімки в своєму Instagram.
"Неважливо, скільки днів у твоєму житті. Важливо, скільки життя у твоїх днях", - написала Кароліна.
Нагадаємо, Ані Лорак у травні збиралася дати три концерти в Україні, але нещодавно з Instagram зірки стало відомо, що шоу-програма доповниться ще одним виступом. Однак не всі представники нашого шоубізу сприйняли цю новину позитивно. Як відомо, продюсер Ігор Кондратюк, який і раніше гостро критикував Кароліну, обізвав майбутні концерти співачки "хвойда-туром".
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