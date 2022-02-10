Спірз у монокіні з мотузками влаштувала гарячі танці під саму себе. ВІДЕО

Американська співачка Брітні Спірз, яка два роки тому відмовилася від співу та виступів, доки її не випустять з-під опіки батька, вирішила згадати свою творчість.

Виконавиця потішила мережу гарячими танцями під свою ж пісню "Get Naked".

Брітні опублікувала пікантне відео на сторінці в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

"13 секунд мене на підборах ще до того, як я пофарбувала волосся у фіолетовий. Дражню вас тим, що буде. Моя пісня "Get Naked". Сподіваюся, друзі, ви чудово проводите цей день. Я без зачіски та мейкапу. Просто граюся", - написала Спірз.

Саме за такою Брітні ми сумували фото з instagran britneyspears

Нагадаємо, співачка 13 років перебувала під опікою батька. У листопаді минулого року Брітні таки здобула довгоочікувану перемогу в своїй боротьбі за свободу. Лос-анджелеський суд нарешті офіційно припинив опіку над артисткою.

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