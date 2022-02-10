"Люблю себе і відчуваю взаємність": Седокова в купальнику погойдала сідницями на камеру

Співачка Ганна Седокова, яка періодично бореться з зайвими кіло, навчилася любити себе незалежно від того, які цифри показують їй ваги.

У цьому зірка запевнила підписників свого Instagram, запостивши гіпнотичне відео себе в купальнику.

"Я люблю себе незалежно від того, скільки я важу, що відчуваю, або що на мені вдягнуто. І відчуваю взаємність", - поділилася вона.

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Нагадаємо, коли Аня хоче схуднути, то намагається робити це без стресів та ультиматумів своєму тілу. Її лайфхак звучить так: свідоме споживання плюс математика.

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