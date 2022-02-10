Онука Ротару показала, як розтягувалася на килимку коло вікна. ФОТО
10 лютого 2022, 18:24
Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка навчається у Нью-Йорку і мешкає на Манхеттені, частенько ділиться своїми тренуваннями.
Зокрема, особливу увагу дівчина приділяє заняттям стретчингом та йозі.
Соня показала в Instagram, як розтягувалася на килимку коло величезного вікна.
Нагадаємо, раніше Євдокименко вже показувала вправи, за допомогою яких має пружний прес.
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