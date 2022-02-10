Онука Ротару показала, як розтягувалася на килимку коло вікна. ФОТО

Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, яка навчається у Нью-Йорку і мешкає на Манхеттені, частенько ділиться своїми тренуваннями.

Зокрема, особливу увагу дівчина приділяє заняттям стретчингом та йозі.

Соня показала в Instagram, як розтягувалася на килимку коло величезного вікна.

Щоби підтримувати стрункість, Софія не тільки займається спортом, а й практикує голодування фото з Instagram iamsofiaeve

Дівчина старанно виконує кожну вправу

Фізичній формі Софії можна лише позаздрити

Займатися спортом з такими видами - справжнє задоволення

Нагадаємо, раніше Євдокименко вже показувала вправи, за допомогою яких має пружний прес.

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