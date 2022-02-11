Вид знизу: Горбачова в купальнику показалася в незвичному ракурсі

Колишня співачка Ольга Горбачова, яка плюсом своїх невеликих грудей вважає невладність над ними сили тяження, поділилася серією селфі у купальнику.

Причому телефон для одного з кадрів 40-річна дружина продюсера Юрія Нікітіна розташувала в себе між під ногами.

А ви робите такі селфі в відпустці? фото з instagram горбачової

Горбачова вирішила обійтися без банальних ракурсів

Ну, майже

До речі, цими фото дружина Нікітіна прорекламувала свій відеоурок еротичного масажу і олії для нього

Нагадаємо, Оля вважає, що кубики на жіночому животику - це несексуально, а нав'язування суспільством таких стандартів шкодить самооцінці.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Горбачова про зради та "гулящих принців": Я не вважаю себе жертвою

40-річна Горбачова в купальнику порівняла себе з моделлю Victoria's Secret