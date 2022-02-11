Вид знизу: Горбачова в купальнику показалася в незвичному ракурсі

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:00

Колишня співачка Ольга Горбачова, яка плюсом своїх невеликих грудей вважає невладність над ними сили тяження, поділилася серією селфі у купальнику.

Причому телефон для одного з кадрів 40-річна дружина продюсера Юрія Нікітіна розташувала в себе між під ногами.

 
А ви робите такі селфі в відпустці?
фото з instagram горбачової
 
Горбачова вирішила обійтися без банальних ракурсів
 
Ну, майже
 
До речі, цими фото дружина Нікітіна прорекламувала свій відеоурок еротичного масажу і олії для нього
 

Нагадаємо, Оля вважає, що кубики на жіночому животику - це несексуально, а нав'язування суспільством таких стандартів шкодить самооцінці.

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Горбачова

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