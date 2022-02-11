Онуфрійчук на камеру зацілувала свого чоловіка. ВІДЕО

У телеведучої Іванни Онуфрійчук уже готова романтична відеолистівка до Дня Святого Валентина.

Ніжні поцілунки зі своїм чоловіком Алмазом красуня вирішила увічнити в Instagram.

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Нагадаємо, Іванна та Алмаз разом із 2020-го року, а вже встигли відгуляти два весілля. 35-річна телеведуча вже замислюється про тупіт дитячих ніжок.

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