Белла Хадід у кроптопі з сіточки засвітила напівоголені груди. ФОТО
Субота, 12 лютого 2022, 10:12
Американська модель Белла Хадід, яка нещодавно оголила свої принади для чергового фотосету, продовжує балувати фолловерів хот-контентом.
Цього разу красуня вдягла сміливий напівпрозорий кроптоп та зробила кілька фото для свого Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно модель розповіла про непрості стосунки з алкоголем. А ще раніше Белла розказала про свої зриви та вигорання.
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