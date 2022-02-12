Белла Хадід у кроптопі з сіточки засвітила напівоголені груди. ФОТО

12 лютого 2022, 10:12

Американська модель Белла Хадід, яка нещодавно оголила свої принади для чергового фотосету, продовжує балувати фолловерів хот-контентом.

Цього разу красуня вдягла сміливий напівпрозорий кроптоп та зробила кілька фото для свого Instagram.

 
Модель досить часто оголює груди для фото
фото з Instagram bellahadid
 
Масивні сережки та мила сумочка завершують лук

Нагадаємо, нещодавно модель розповіла про непрості стосунки з алкоголем. А ще раніше Белла розказала про свої зриви та вигорання.

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