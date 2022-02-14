Неплях в обтислому спортлуці зайнялася самодисципліною на камеру. ВІДЕО

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка скинула 12 кілограмів для участі у конкурсі, продовжує вдосконалювати свої параметри у спортзалі.

Красуня оприлюднила відео ранкового воркауту на сторінці в Instagram.

"Ніщо так не формує самодисципліну, як спорт. Саме тому о сьомій ранку я на тренуванні. Незалежно від того, як минув мій вечір, скільки я спала, який день/ніч в мене були", - написала Аня.

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Неплях тренує усі групи м’язів скріншот з Instagram neplyah

Для занять спортом міс обрала досить яскравий лук

І хоча Неплях багато тренується та дотримується дієти, дівчина вважає, що потрібно приймати себе такою, якою ти є. Колись Аня показала складки на животі та закликала жінок любити себе.

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