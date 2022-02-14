Лорак у латексі, джинсі та з пікантними розрізами повигиналася в руках російського репера. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак та російський репер Артем Качер представили кліп на свою спільну композицію "Материк".

Відеоряд досить нехитрий: 33-річний артист із Владикавказу та його партнерка здебільшого обіймаються на тлі полум'я чи космічно-небесного пейзажу. Зате Каролінині сексі-луки, як завжди, не підкачали.

43-річна зірка, зокрема, показалася в коротюсіньких шортах та латексному топі, на який накинула напівшубку - лютий на календарі, як-не-як. Притякує погляд й її чорний обтислий комбінезон із купою розрізів.

Лорак випустила кліп на спільну композицію з російським виконавцем

Своїми розрізами Кароліна вабила 33-річного Артема

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, в травні Лорак збирається дати кілька концертів в Україні. А продюсер Ігор Кондратюк придумав нецензурну назву для цього туру.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Екс Лорак із 24-річною подружкою замилували мережу палкими обіймами на Занзібарі

Лорак у купальнику ефектно продефілювала на камеру. ВІДЕО