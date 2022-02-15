Вагітна Астровська попозувала у жакеті на голе тіло. ФОТО
15 лютого 2022, 16:30
Телеведуча та співачка Аліна Астровська продовжує тішити прихильників гарячими фото навіть під час вагітності.
Чергову порцію знімків вона запостила на своїй сторінці в Instagram.
Маючи вже солідний термін, Астровська не лише зйомки влаштовує, але і спортом займається.
Нагадаємо, Аліна зворушливо привітала чоловіка, співака Антона Лаврентьєва із Днем всіх закоханих.
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