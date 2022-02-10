"У магію косметики не вірю": вагітна Астровська про розтяжки та догляд за тілом

Телеведуча та колишня учасниця гурту Real O Аліна Астровська незабаром стане мамою. Тому у своїх соцмережах вона інколи підіймає тему змін у тілі під час вагітності, а також відповідає на запитання довкола народження первістка.

Так, у своєму Instagram Аліна розповіла про догляд за тілом.

"Крім обіцяних набряків є "страшилки", які стосуються шкіри… У магію косметики я особисто не вірю. Але обов’язково потрібно все зволожувати. Від обличчя до п’ят…", – пише Астровська.

Артистка уточнила, що не боїться целюліту, який у неї вже є. За її словами, багато що залежить від сну, фізичного навантаження і харчування.

На питання підписниці, як та мотивує себе правильно харчуватися, Аліна розповіла, що 8 років тому змінила харчові звички. А головна ціль – хороший вигляд, організму та шкіри.

А от майбутній дитині Астровська не буде забороняти їсти м’ясо, хоча сама дотримується вегетаріанства. Мовляв, остаточне рішення за дитиною. Чого не скажеш про цукор. Його співачка не планує давати до 4-5 років.

Нагадаємо, нещодавно Астровська розповіла скільки кілограм набрала під час вагітності.

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