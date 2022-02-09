Їжа один раз на день і табу на цукор: Байкова у російському глянці поділилася секретами стрункості

Супермодель Аліна Байкова, яка є прихильницею голодування та виснажливих тренувань, поділилася своїми секретами стрункості.

Аліна розповіла про режим харчування і ставлення до алкоголю та цукру журналу ELLE Russia.

"Для мого організму їжа - це як паливо для автівки. Їм я тільки коли зголоднію. Я привчила себе їсти лише один раз на день, але практично усе, окрім цукру", - розповіла Байкова.

Аліна вважає, що цукор - це кокаїн для організму фото з Instagram alina_baikova

Модель також додала, що намагається не їсти хліб, але іноді може собі це дозволити.

"Я вірю у фастінг (інтервальне голодування) та у те, що це корисно для нашого організму. Багато нутриціологів виступають проти голодування, наполягаючи, що його можна практикувати лише під наглядом спеціаліста (у такому разі вони пропонують розписати вам дієту, звичайно, це коштуватиме багато грошей)", - розказала Аліна.

Зазвичай модель їсть лише один раз на день. Байкова також розказала, що практикує голодування від 3 до 7 днів на місяць. У цей період Аліна обов’язково п’є каву на вівсяному молоці та багато води.

Секрет стрункості красуні - одноразове харчування

"Крім того, я відмовилася від алкоголю. Це отрута для нашого тіла. Раніше, коли в мене було багато роботи та заходів, я могла трохи випити. При тому, що я зовсім не їла, виглядала так, ніби набрала вагу. Насправді обличчя та тіло просто набрякали від алкоголю", - згадала Байкова.

Модель запевняє, що не вживає алкоголь

"Взагалі, наполягаю на тому, що важливо розуміти себе та своє тіло, змінювати звички та обирати те, що краще підійде саме вам", - підбила підсумки Аліна.

Нагадаємо, крім здорового харчування красуня приділяє багато часу спорту. Раніше Байкова показала, яким незвичайним способом полюбляє закінчувати свої тренування у спортзалі.

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