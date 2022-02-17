"День матері й сина": дружина Кличка похвалилася нащадком у креативно заплямованому луці
Четвер, 17 лютого 2022, 10:00
Дружина київського мера Віталія Кличка, Наталія, яка живе в Німеччині, доторкнулася до сучасного мистецтва разом із молодшим сином Максимом. Вони завітали до студії художниці, подруги Наталії.
Максимову куртку та перетворила на арт-об'єкт.
"День матері й сина був сповнений радості та веселощів", - поділилася враженнями Кличко в Instagram.
Як відомо, в свої 16 Максим уже вищий за свого дядька Володимира. У Кличків іще є 21-річний син Єгор та 19-річна донька Єлизавета.
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