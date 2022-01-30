Дружина Кличка пошепки повчила любові до себе. Гіпнотичне ВІДЕО
Дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія продовжує мотивувати підписників до здорового способу життя та любові до себе.
Поділившись кількома рецептами з власного раціону, колишня модель вирішила записати відео, на якому пошепки англійською мовою зізнається в любові самій собі.
Записом Наталія поділилася в Instagram.
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"Любов до себе - для більшості з нас важка тема... Підійдіть до дзеркала, подивіться на своє відображення і скажіть: Я люблю тебе, я люблю тебе і приймаю тебе таким, яким ти є, з усіма твоїми недосконалостями... Я приймаю тебе повністю. Того, який ти є, достатньо... І ти заслуговуєш бути щасливим. Ти щасливий і тебе люблять!", - промовила жінка мера.
Нагадаємо, раніше Наталія неодноразово показувала, як медитує, займається йогою та які ранкові ритуали має.
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