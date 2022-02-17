Саніна показалася у купальнику та з квіткою в роті на тлі морських пейзажів. ФОТО

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна разом із чоловіком, гітаристом гурту Валом Бебком подалася на відпочинок.

Співачка вже встигла потішити фанів знімками на тлі розкішного краєвиду та кадром у купальнику.

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Де саме відпочиваює сімейство, Саніна не уточнила

Нагадаємо, чимало українських зірок наразі проводять відпустку за кордоном. Наприклад, Ірина Федишин із родиною гайнула на Мальдіви, а Леся Нікітюк засмагає у Таїланді.

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