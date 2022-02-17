Саніна показалася у купальнику та з квіткою в роті на тлі морських пейзажів. ФОТО
Четвер, 17 лютого 2022, 16:45
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна разом із чоловіком, гітаристом гурту Валом Бебком подалася на відпочинок.
Співачка вже встигла потішити фанів знімками на тлі розкішного краєвиду та кадром у купальнику.
Нагадаємо, чимало українських зірок наразі проводять відпустку за кордоном. Наприклад, Ірина Федишин із родиною гайнула на Мальдіви, а Леся Нікітюк засмагає у Таїланді.
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