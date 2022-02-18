"Цікаво спостерігати, як змінюється моє тіло": Maruv оголила вагітний животик і розказала, коли народить
П'ятниця, 18 лютого 2022, 10:00
Співачка Maruv, яка нещодавно епатувала широкий загал, поставши на фото з кругленьким животом, розвіяла останні сумніви: вона справді при надії.
Відповідаючи на запитання у Insta-сторіс, 31-річна Ганна поділилася враженнями від вагітності та розповіла, коли її первісток з'явиться на світ.
Після квітневого туру Сполученими Штатами Maruv піде в декрет. Дитинка народиться влітку.
Як відомо, Ганна та її чоловік Олександр одружені вже близько10 років. У пари вже є одна "донечка" - бульдог на ім'я Ізольда.
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