Кунакі показала, як її мацали за груди на приватній вечірці. ФОТО

Французька модель Тіна Кунакі не боїться сексуальних образів й часто приміряє їх не лише на подіумі, а й в житті.

Черговий сексі-лук, що складається з об'ємного костюма Alexandre Vauthier прямісінько на спіднє, Кунакі обрала для вечірки з нагоди виходу фотокниги Bad Dreams авторства Pierre-Ange-Carlotti.

Кілька крупних планів

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Гулянка видалася знатною. А пікантним фотозвітом Кунакі поділилася прямісінько у своєму Instagram.

Don`t stop the party :)

А ось і знімок із хазяйном вечірки, фотографом П'єром Анне Карлотті

Касселя не вечірці не було

Нагадаємо, Тіна нещодавно засвітила білизну від українського бренду.

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