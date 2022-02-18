Кунакі показала, як її мацали за груди на приватній вечірці. ФОТО

П'ятниця, 18 лютого 2022, 10:20

Французька модель Тіна Кунакі не боїться сексуальних образів й часто приміряє їх не лише на подіумі, а й в житті.

Черговий сексі-лук, що складається з об'ємного костюма Alexandre Vauthier прямісінько на спіднє, Кунакі обрала для вечірки з нагоди виходу фотокниги Bad Dreams авторства Pierre-Ange-Carlotti.

 
фото instagram@tinakunakey
 
Кілька крупних планів
 

Гулянка видалася знатною. А пікантним фотозвітом Кунакі поділилася прямісінько у своєму Instagram.

 
Don`t stop the party :)
 
 
А ось і знімок із хазяйном вечірки, фотографом П'єром Анне Карлотті
 
 
Касселя не вечірці не було
 
 

Нагадаємо, Тіна нещодавно засвітила білизну від українського бренду.

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