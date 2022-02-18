Кунакі показала, як її мацали за груди на приватній вечірці. ФОТО
18 лютого 2022, 10:20
Французька модель Тіна Кунакі не боїться сексуальних образів й часто приміряє їх не лише на подіумі, а й в житті.
Черговий сексі-лук, що складається з об'ємного костюма Alexandre Vauthier прямісінько на спіднє, Кунакі обрала для вечірки з нагоди виходу фотокниги Bad Dreams авторства Pierre-Ange-Carlotti.
Гулянка видалася знатною. А пікантним фотозвітом Кунакі поділилася прямісінько у своєму Instagram.
Нагадаємо, Тіна нещодавно засвітила білизну від українського бренду.
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