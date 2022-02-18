Паєтки, зірочки та оголені плечі: Кароль змінила три сукні на "Пісні року" та показала ранкове селфі

Співачка Тіна Кароль вигуляла цілих три сукні на церемонію "Української пісні року", що відбулася 16-го лютого в Києві.
Всі ошатні плаття артистки були чорними, однак прикрашені різними деталями.
У своєму Instagram зірка виклала фото з премії та закулісся. А ще Тіна показала своє ранкове селфі без мейкапу під час заняття у спортзалі.
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Нагадаємо, нещодавно Кароль тішила фанів своїми ніжками в мінішортах та показувала свій січень у фото в Instagram.
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