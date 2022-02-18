Паєтки, зірочки та оголені плечі: Кароль змінила три сукні на "Пісні року" та показала ранкове селфі

П'ятниця, 18 лютого 2022, 10:45

Співачка Тіна Кароль вигуляла цілих три сукні на церемонію "Української пісні року", що відбулася 16-го лютого в Києві.

Всі ошатні плаття артистки були чорними, однак прикрашені різними деталями.

У своєму Instagram зірка виклала фото з премії та закулісся. А ще Тіна показала своє ранкове селфі без мейкапу під час заняття у спортзалі.

 
Тіна полюбляє оголювати плечі та майже завжди робить акцент на декольте 
фото @natakurgan
 
Сукня в стилі Голлівуду теж була 
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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

 
Свіженька Кароль на ранковому тренуванні 
 
Тіна, як відомо, має вдома спортзал і займається сама 
 
Оце так розтяжка! 

Нагадаємо, нещодавно Кароль тішила фанів своїми ніжками в мінішортах та показувала свій січень у фото в Instagram. 

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Тіна Кароль

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