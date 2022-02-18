Періс Хілтон у леопардовому бікіні показала, як відзначила 41-й день народження. ФОТО

Американська світська левиця Періс Хілтон, яка минулого року побралася з бізнесменом Картером Реумом, 17 лютого відсвяткувала день народження.

Красуня зустріла свої 41 на яхті з коханим та опублікувала гарячі знімки в Instagram.

"Найкращий день народження разом із моїм чоловіком", - написала іменинниця і додала геолокацію "у раю".

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Як відомо, Періс заручалася чотири рази, але із Картером вперше дійшла до вівтаря.

У 2018 році світська левиця передумала виходити заміж за актора Кріса Зілка. Подейкують, що Хілтон досі не повернула Зілці обручку, яка коштує 2 мільйони доларів.

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