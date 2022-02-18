Вагітна Пренткович розповіла про розподіл сімейного бюджету та показалася у ванні. ФОТО
Інфлюенсерка та блогерка Таня Пренткович, яка нещодавно повідомила про вагітність світлиною на Мальдівах, поспілкувалася із фолловерами на тему сімейного бюджету.
Таня попозувала у мальдівській ванні та розповіла, як вони з чоловіком розподіляють кошти.
"У кожного свій бюджет та поличка у сейфі. Коли ми разом – завжди платить Андрій. Від супермаркету і закладів до усього, що ми позамовляли у готелі додатково. Великі покупки – порівну. Таке, як квартира або подорож на Мальдіви", - написала Пренткович.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Софія Стужук розповіла, скільки тисяч (спойлер: доларів) витрачає на побут.
А ще раніше дівчина розсекретила свій дохід.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Мати-зозуля" Стужук відповіла на осуд її відпочинку без дітей: Виправдовуватися не планую
"Ні операцій, ні філлерів, навіть губи здула": Стужук здивувалася, як змінилося її обличчя. ФОТО
powered by lun.ua