"Мати-зозуля" Стужук відповіла на осуд її відпочинку без дітей: Виправдовуватися не планую

Блогерка і багатодітна мати Софія Стужук відповіла на критику підписників, обурених її відпочинком у Львові без дітей.

Соня написала великий пост, у якому заявила, що дуже любить своїх дітей, але і про особисте життя не забуває. І зараз якраз його будує.

"Мати - зозуля, яка народила аж трьох, а тепер наважується будувати своє життя і їздити кудись без своїх кровиночок. Почитала коментарі, почитала питання в сторіс у себе, відповім лише один раз і відразу в пості, і навіть коментарі закрию, бо не вимагаю ні згоди, ні схвалення, ні думки, правда. Виправдовуватися теж не планую, бо точно усвідомлюю", - наголосила Стужук.⠀

"Звіт у тому, що моя система цінностей та координат завжди була сім'я. Я людина, в якій кохання море. Я потребую дарувати її і отримувати. Я кайфую бути в одних стосунках більше, ніж у свободі. Я люблю бути мамою і дуже люблю своїх дітей. Дуже", - заявила Соня.

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Соню засудили за те, що вона поїхала відпочивати без трьох своїх малюків

"Як у будь-якої нормальної мами, у мене частенько бувають і докори совісті та пригнічення себе відчуттям недостатньо гарної мами. Я знаю, скільки болю я пережила, коли зруйнувалась моя сім'я, бо це була моя найважливіша цінність. Проте цінності себе в мене було мінімум", - зауважила вона.⠀

"Я знаю, який шлях я пройшла до того, щоб нарешті зрозуміти, що я багатогранна, і ролей у мене багато. І перша - жіноча, а тільки потім партнера/дружини/мами/блогера/бізнесблабла тощо. І що я нікому нічого не винна. Я просто маю бути щасливою. А для цього мені потрібно робити те, що я хочу, і що для мене важливо", - наголосила Софія.

Свого таємничого кавалера блогерка поки що приховує від загалу

"Розуміючи, що я хочу знову, коли прийде час, будувати повноцінну сім'ю, я чітко усвідомлювала, що по-перше, маю бути гідною тієї людини, яку я хотіла б бачити поруч із собою. По-друге, нічого від нього не просити і нічого не звалювати. Мої діти - мої діти, а отже, я маю бути самодостатньою і відповідальною за них сама", - зауважила блогерка.

"По-третє, мені потрібен буде час і простір для того, щоб побудувати для початку своє особисте життя. Саме цим я зараз і займаюсь. Життя – це про періоди. Нині такий. І, очевидно, що настане знову сімейний. Всією душею до нього прагну і хочу дати дітям гідний приклад мами, успішної та щасливої ​​людини, адекватних стосунків та моделі сім'ї, чоловічу рольову модель, приклад любові та любов батьків", - підсумувала Стужук.

У чиїх же обіймах так щасливо посміхається Соня?

Нагадаємо, місяць тому Стужук показувалася в танці із колишнім чоловіком Саші Бо, Ігорем Пустовітом.

Як відомо, Софія була у шлюбі з покійним блогером Дмитром Стужуком, від якого має двох доньок і сина.

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