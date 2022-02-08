Cтужук розказала, як прокинулася в ліжку з новим бойфрендом, та зізналася, скільки $ тисяч витрачає на побут

Блогерка Софія Стужук, яка виховує трьох малюків від покійного чоловіка, не боїться ділитися особистими подробицями свого життя.

В інтерв'ю "Ходят слухи" багатодітна матуся поспілкувалася про знайомство з новим бойфрендом та фінансові витрати.

Дівчата обговорювали багато цікавих подробиць фото з Instagram sofia_stuzhuk

За словами блогерки, зі своїм бойфрендом вона познайомилася, коли відривалася у клубі.

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"Ми познайомилися в клубі та відразу почали взаємодіяти. Зранку, коли я прокинулася, то відразу подумала, що це жах. Після цього я хотіла зникнути", - зізналася дівчина.

За словами Стужук, вона прокинулася в готелі в одному ліжку з чоловіком.

"Я повертаюся до нього та питаю: "як тебе звати?". Він називає своє ім’я. Це було дуже кумедно. Сталося, що сталося", - розказала Софія.

Блогерка не показує обличчя нового хлопця фото з Instagram sofia_stuzhuk

Софія вирішила, якщо знайомство відбулося саме у такому форматі, тільки для "цього", то нічого серйозного не вийде.

"Потім, в якийсь момент, коли вже більше придивилася та зрозуміла, настільки стало кайфово й близько. Ми разом вже 3 місяці. Відчуваю, що тут усе добре, немає ніяких питань. Це те, що я відчувала лише раз у житті. Тоді, зі своїм чоловіком", - зізналася вона.

Стужук також розказала, скільки грошей їй потрібно на побутові витрати:

"Якщо не враховувати бізнес, а просто на дітей, автівку, садівника, то, напевно, близько 20 000$".

Дівчина самостійно заробляє собі на життя

А ще блогерка повідомила, що відмовилася від спадщини покійного чоловіка, щоби не витрачати зайву енергію на розподіл коштів між претендентами.

"Я заробляю, в мене все є. Мені було легше нічого не витягувати, не вирішувати ці питання. Мені краще відрізати все та відмовитися", - зізналася Стужук.

Нагадаємо, нещодавно Софія розсекретила свій дохід.

А минулого року багатодітна матуся похвалилася черговим досягненням, опинившись на обкладинці головного чоловічого глянцю Playboy.

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