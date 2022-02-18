MamaRika у нічнушці помасувала сідницю та показала "б’юті двіжуху". ФОТО

П'ятниця, 18 лютого 2022, 16:15

31-річна співачка MamaRika, яка у серпні минулого року народила первістка, показала підписникам, як підтримує красу тіла та обличчя.

У сторіс в Instagram виконавиця оприлюднила свої ранкові б’юті-ритуали.

 
Молода мама починає свій ранок із "б’юті двіжух"
скріншот зі сторіс Instagram mamarika_official
 
MamaRika робить масаж сухою щіткою для пружних сідниць
 
Співачка виховує синочка Давіда
 
А ось так виглядає тіло зірки у спідньому

Нагадаємо, MamaRika схудла та вдягла свої мінішорти вже через 3,5 тижні після пологів.

А ще через 5 місяців красуня похизувалася шикарною "довагітною формою" у спідньому.

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