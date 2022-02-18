MamaRika у нічнушці помасувала сідницю та показала "б’юті двіжуху". ФОТО

31-річна співачка MamaRika, яка у серпні минулого року народила первістка, показала підписникам, як підтримує красу тіла та обличчя.

У сторіс в Instagram виконавиця оприлюднила свої ранкові б’юті-ритуали.

Молода мама починає свій ранок із "б’юті двіжух" скріншот зі сторіс Instagram mamarika_official

MamaRika робить масаж сухою щіткою для пружних сідниць

Співачка виховує синочка Давіда

А ось так виглядає тіло зірки у спідньому

Нагадаємо, MamaRika схудла та вдягла свої мінішорти вже через 3,5 тижні після пологів.

А ще через 5 місяців красуня похизувалася шикарною "довагітною формою" у спідньому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Квіткова, Стужук, MamaRika та Осадча: найгарячіші мамці 2021-го

Напівоголена MamaRika поміркувала про сексуальність вагітності: Супер хот

"Постійно хочу жерти": MamaRika розказала про харчування та процедури для повернення в форму