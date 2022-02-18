MamaRika у нічнушці помасувала сідницю та показала "б’юті двіжуху". ФОТО
П'ятниця, 18 лютого 2022, 16:15
31-річна співачка MamaRika, яка у серпні минулого року народила первістка, показала підписникам, як підтримує красу тіла та обличчя.
У сторіс в Instagram виконавиця оприлюднила свої ранкові б’юті-ритуали.
Нагадаємо, MamaRika схудла та вдягла свої мінішорти вже через 3,5 тижні після пологів.
А ще через 5 місяців красуня похизувалася шикарною "довагітною формою" у спідньому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Квіткова, Стужук, MamaRika та Осадча: найгарячіші мамці 2021-го
Напівоголена MamaRika поміркувала про сексуальність вагітності: Супер хот
"Постійно хочу жерти": MamaRika розказала про харчування та процедури для повернення в форму
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії