Лорак випнула циці в шкіряному топі та замислилася про жіночі бажання. ФОТО

Співачка Ані Лорак, яка досить часто балує фолловерів гарячим контентом, вкотре запостила знімки себе-красуні.

Цього разу виконавиця пограла на камеру, спробувавши розібратися у собі.

"Бути жінкою – це чудово, хоча іноді буває дуже важко керувати цією планетою. Але ще важче розібратися у собі: чого я насправді бажаю. Знайти той самий баланс – непросте завдання, але саме тому буття чарівне. Бути жінкою", - написала Лорак.

Замість того, щоби підтримати Україну у скрутні часи, Лорак постить фото своїх цицьок і розмірковує про свої бажання

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Нагадаємо, Ані Лорак у травні збиралася дати три концерти в Україні, але нещодавно з Instagram зірки стало відомо, що шоу-програма доповниться ще одним виступом. Однак не всі представники нашого шоубізу сприйняли цю новину позитивно.

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