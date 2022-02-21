Осадча з Горбуновим здійснили синову мрію в повітрі. ВІДЕО

21 лютого 2022, 10:31

18-го лютого сину телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, Івану виповнилося 5 рочків. І батьки підготували хлопчику зовсім не дитячий подарунок.

Як виявилося, Іван мріяв політати на гелікоптері, і його мрія здійснилася.

Як все це відбувалося, Осадча показала на відео в Instagram.

 
5-річний Івасик політав над Києвом разом із мамою

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 
Осадча у сторіс показала, як виглядає столиця з неба
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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов зізнався, що слідом за двома синами хоче ще й доньку.

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Осадча Горбунов

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