Осадча з Горбуновим здійснили синову мрію в повітрі. ВІДЕО

18-го лютого сину телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, Івану виповнилося 5 рочків. І батьки підготували хлопчику зовсім не дитячий подарунок.

Як виявилося, Іван мріяв політати на гелікоптері, і його мрія здійснилася.

Як все це відбувалося, Осадча показала на відео в Instagram.

5-річний Івасик політав над Києвом разом із мамою

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадча у сторіс показала, як виглядає столиця з неба

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов зізнався, що слідом за двома синами хоче ще й доньку.

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