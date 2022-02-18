"Наша гордість": Осадча і Горбунов ніжно привітали сина з 5-річчям. ФОТО

Старшому спільному синові зіркової телепари, Катерини Осадчої та Юрія Горбунова виповнилося п'ять років. Привітання для іменинника Івана мама з татом запостили в Instagram.

Вони поділилися архівними фото з хлопчиком.

Іванові вже 5

"П’ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з Днем народження, наш син, наша гордість", - написала Катя.

Навіть не віриться, що хлопчик колись був таким крихітним

"З днем народження, наш солодкий хлопчик!! Все так швидко!! Тобі сьогодні вже 5 рочків!! Так ніби тільки вчора ти своїм гучним криком сповістив світ про свою появу!! А сьогодні - ти вже командуєш нам. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!! Наша любов, наша гордість!!", - емоційно зізнався Юрій.

Іван уже пів року носить горде звання старшого брата

Телеведучий подякував дружині за те, що подарувала йому Івасика, а синові побажав рости здоровим і щасливим, під мирним небом.

Катя взагалі не змінюється

Як відомо, найстаршому синові Осадчої, Іллі вже 19. Телеведуча поки не готова ставати бабусею, а її чоловік має плани щодо ще однієї дитини.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова

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