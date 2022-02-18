"Наша гордість": Осадча і Горбунов ніжно привітали сина з 5-річчям. ФОТО
Старшому спільному синові зіркової телепари, Катерини Осадчої та Юрія Горбунова виповнилося п'ять років. Привітання для іменинника Івана мама з татом запостили в Instagram.
Вони поділилися архівними фото з хлопчиком.
"П’ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з Днем народження, наш син, наша гордість", - написала Катя.
"З днем народження, наш солодкий хлопчик!! Все так швидко!! Тобі сьогодні вже 5 рочків!! Так ніби тільки вчора ти своїм гучним криком сповістив світ про свою появу!! А сьогодні - ти вже командуєш нам. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!! Наша любов, наша гордість!!", - емоційно зізнався Юрій.
Телеведучий подякував дружині за те, що подарувала йому Івасика, а синові побажав рости здоровим і щасливим, під мирним небом.
Як відомо, найстаршому синові Осадчої, Іллі вже 19. Телеведуча поки не готова ставати бабусею, а її чоловік має плани щодо ще однієї дитини.
Фото з Instagram Осадчої та Горбунова
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