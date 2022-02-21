Донька Фукса у монокіні попозувала з дзеркалом посеред пустелі
Понеділок, 21 лютого 2022, 14:15
Донька харківського олігарха Павла Фукса, Анастасія продовжує жити у власній "паралельній реальності".
Принаймні так вона назвала серію нових фото себе в купальнику, зроблених у Дубаї.
"Мені дуже подобається жити у своїй паралельній реальності", - написала Фукс.
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Нагадаємо, влітку Настя хизувалася тілом у Монако, а рік тому вона відпочивала на Мальдівах разом із індійським мільйонером.
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