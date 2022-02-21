Донька Фукса у монокіні попозувала з дзеркалом посеред пустелі

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:15

Донька харківського олігарха Павла Фукса, Анастасія продовжує жити у власній "паралельній реальності".

Принаймні так вона назвала серію нових фото себе в купальнику, зроблених у Дубаї.

"Мені дуже подобається жити у своїй паралельній реальності", - написала Фукс.

 
Донька Фукса продовжує показувати у мережі свою лакшері-реальність
фото Віктор Данілов
 
Настя все частіше знімається в купальниках
 
 
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Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Нагадаємо, влітку Настя хизувалася тілом у Монако, а рік тому вона відпочивала на Мальдівах разом із індійським мільйонером.

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