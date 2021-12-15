Дочка Фукса в лазуровому міні посвітила довгими ногами на тлі моря
Дочка олігарха Павла Фукса Настя знову відпочиває на дорогому курорті.
Разом із сином та мамою дівчина насолоджується розкішшю Дубаїв та ділиться фотографіями в Instagram.
Цього разу Анастасія позувала не в бікіні, а в яскравій мінісукні, яка вигідно підкреслила її довжелезні ноги.
Відповідаючи на запитання підписників у сторіс, донька Фукса заявила, що сама здатна ̶з̶ ̶т̶а̶т̶о̶в̶о̶ї̶ ̶к̶и̶ш̶е̶н̶і̶ оплатити будь-який свій відпочинок.
А ще Анастасія наголосила, що не знайомиться у мережі, і її серце вже зайняте. От лише ким саме – не уточнила.
Як відомо, ще на початку цього року Настя мала стосунки з індійським мільйонером, але його давно не було видно в Instagram дівчини.
Нагадаємо, донька Фукса має 5-річного сина від попереднього шлюбу з ліванцем.
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