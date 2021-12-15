Дочка Фукса в лазуровому міні посвітила довгими ногами на тлі моря

Дочка олігарха Павла Фукса Настя знову відпочиває на дорогому курорті.

Разом із сином та мамою дівчина насолоджується розкішшю Дубаїв та ділиться фотографіями в Instagram.

Цього разу Анастасія позувала не в бікіні, а в яскравій мінісукні, яка вигідно підкреслила її довжелезні ноги.

Відповідаючи на запитання підписників у сторіс, донька Фукса заявила, що сама здатна ̶з̶ ̶т̶а̶т̶о̶в̶о̶ї̶ ̶к̶и̶ш̶е̶н̶і̶ оплатити будь-який свій відпочинок.

Також Настя заявила, що не прислуховується до порад батьків у виборі кавалерів. Мабуть, тому її тато кілька років платив аліменти колишньому зятю

А ще Анастасія наголосила, що не знайомиться у мережі, і її серце вже зайняте. От лише ким саме – не уточнила.

У Дубаї Настя вигулює свої найшикарніші сукні

Як відомо, ще на початку цього року Настя мала стосунки з індійським мільйонером, але його давно не було видно в Instagram дівчини.

"Мені не треба бути скромною та вдавати, ніби я не була найкрасивішою леді цього вечора", - написала Настя

Нагадаємо, донька Фукса має 5-річного сина від попереднього шлюбу з ліванцем.