Донька Фукса в бікіні попозувала коло пальми на Мальдівах

Старша донька підсанкційного олігарха Павла Фукса Анастасія на гучному ювілеї батька під Києвом, здається, не була. Зате знову полетіла відпочивати на улюблені Мальдіви.

Настя вже встигла потішити підписників черговими фото в бікіні та відповісти на всілякі їхні запитання у сторі Instagram.

Одним із питань було: чи стала б вона зустрічатися з чоловіком, який заробляє менше за неї. На що Фукс відповіла: "А хто сказав, що я заробляю?".

Дочка Фукса не приховує, що не заробляє гроші на життя

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А ще у Насті був (чи досі є) бойфренд - індійський мільйонер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Нагадаємо, не так давно Павло Фукс жалівся, що досі платить аліменти ексчоловіку дочки.