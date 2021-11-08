Донька Фукса в бікіні попозувала коло пальми на Мальдівах

Понеділок, 8 листопада 2021, 10:09

Старша донька підсанкційного олігарха Павла Фукса Анастасія на гучному ювілеї батька під Києвом, здається, не була. Зате знову полетіла відпочивати на улюблені Мальдіви.

Настя вже встигла потішити підписників черговими фото в бікіні та відповісти на всілякі їхні запитання у сторі Instagram.

Одним із питань було: чи стала б вона зустрічатися з чоловіком, який заробляє менше за неї. На що Фукс відповіла: "А хто сказав, що я заробляю?".

 
Дочка Фукса не приховує, що не заробляє гроші на життя 
 
Зате тринькає таткові статки на Монако, Мальдіви і сумки Hermes 
фото з instagram
 
А ще у Насті був (чи досі є) бойфренд - індійський мільйонер 
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Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Нагадаємо, не так давно Павло Фукс жалівся, що досі платить аліменти ексчоловіку дочки


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