Шикарний маєток і люксовий автопарк: Кардашян показала, де живе. ВІДЕО

Американська реаліті-діва Кім Кардашян, яка виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка, репера Каньє Веста, показала свій просторий маєток.

Кім провела екскурсію будинком, який розташований неподалік Лос-Анджелеса в Каліфорнії, спеціально для Vogue.

Реаліті-діва розпочала свій рум-тур із кухні.

"У дизайні мого дому переважає мінімалізм. Я надаю перевагу стриманості", - розказала Кардашян.

Кім надає перевагу світлим та спокійним кольорам фото з instagram kimkardashian

Далі зірка показала вітальню, де вона зазвичай п’є чай та переглядає сімейні фотоальбоми.

Кардашян також розказала про баскетбольне поле, де обожнюють проводити час її діти.

41-річна Кім разом з малимим влаштовує "тусівки" біля баскетбольного поля

А ще зірка похизувалася трьома улюбленими автівками.

Усі автомобілі Кім сірого кольору

Нагадаємо, Кім розірвала стосунки зі своїм колишнім чоловіком наприкінці минулого року.

Як відомо, відразу після розиву Каньє придбав будинок навпроти маєтку телезірки. До речі, така покупка вартувала йому чимало грошей.

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