"Моє кохання": дівчина Melovin замилувала мережу спільним ФОТО

Хореографка Єлизавета Русіна поділилася архівними знімками із бойфрендом та колишнім партнером по шоу "Танці із зірками", співаком Melovin.

"Моя підтримка, моє кохання", – написала вона.

Ці світлини виконавець вже постив у своєму Instagram. Однак для зізнання в любові й архівний контент підійде :) фото instagram@lissarusina

Артист також тішить прихильників зворушливим контентом. Наприклад, на День святого Валентина Melovin виклав відео, на якому цілує кохану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

Нагадаємо, новина про стосунки пари здивували багатьох фанів артиста, адже у липні 2021-го Melovin зробив камінг-аут як бісексуал. А згодом зізнався, що мав відносини із хлопцем упродовж 6 років.



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