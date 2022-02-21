"Моє кохання": дівчина Melovin замилувала мережу спільним ФОТО
21 лютого 2022, 14:45
Хореографка Єлизавета Русіна поділилася архівними знімками із бойфрендом та колишнім партнером по шоу "Танці із зірками", співаком Melovin.
"Моя підтримка, моє кохання", – написала вона.
Артист також тішить прихильників зворушливим контентом. Наприклад, на День святого Валентина Melovin виклав відео, на якому цілує кохану.
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Нагадаємо, новина про стосунки пари здивували багатьох фанів артиста, адже у липні 2021-го Melovin зробив камінг-аут як бісексуал. А згодом зізнався, що мав відносини із хлопцем упродовж 6 років.
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