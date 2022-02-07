Її тіло його надихає: Melovin оголосив, що зустрічається з дівчиною

Співак Melovin, який улітку здійснив камінгаут, розсекретив свою нову пасію. 24-річний артист, котрий перед цим шість років перебував у стосунках із хлопцем, тепер зустрічається з дівчиною.

Серце Костянтина Бочарова полонила хореографка Єлизавета Русіна, з якою вони танцювали в парі на "Танцях з зірками".

Про свій роман вони розказали "Світському життю".

У Instagram Melovin є чимало фото з Лізою. Виявляється, не просто так фото з instagram melovin

Зустрічатися Костя з Лізою почали нещодавно, після поїздки на Шрі-Ланку, яку виконавець подарував подрузі.

"Усе почалося з повідомлень, коли ти там пишеш: "Ти така класна, добра, все окей". Заспокоюєш її. А потім вона пише: "Я тебе люблю". І я такий, що зараз коїться", - пригадав Melovin.

Співак підкреслив, що в них із Русіною не відкриті стосунки, адже це для нього табу. Бісексуальність бойфренда хореографку не бентежить.

"Я думаю, наразі двадцять перше століття. І я навіть можу подумати про те, що мені можуть подобатися жінки. Люди бісексуальні, і це нормально. Тому я не проти якихось експериментів, насправді", - запевнила Єлизавета.

Нова дівчина Кості не проти експериментів

На запитання Каті Осадчої, чи був у них секс, пара однозначної відповіді не дала. Проте Костя запевнив, що любов у них із Лізою не суто платонічна.

"Мені здається, коли є платонічна любов, то тебе не надихає тіло людини. А тіло Лізи мене дуже надихає, і не тільки", - заявив артист.

Нагадаємо, як розказував раніше Melovin, те, що йому подобаються і дівчата, і хлопці, він усвідомив у віці 13 років.

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