Фокс у костюмі із принтом ледь прикрила бюст тоненьким топом. ФОТО

Вівторок, 22 лютого 2022, 13:45

Акторка Меган Фокс продовжує епатувати своїм зовнішнім виглядом. Зірка часто використовує провокаційні образи, зокрема і від українських брендів.

Чергова поява актриси на публіці не стала виключенням.

Цього разу зірка обрала костюм із принтом. Його Фокс одягла поверх затісного топа, у якому не помістилися її груди.

 
Груди почали жити своїм життям :)
фото instagram@jennakristina
 

Нагадаємо, Фокс нещодавно заручилася із музикантом Machine Gun Kelly. У мережі гаряче обговорювали аб’юзивну обручку Меган й самі заручини, під час яких актриса випила кров коханого.

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Меган Фокс

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