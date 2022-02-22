Фокс у костюмі із принтом ледь прикрила бюст тоненьким топом. ФОТО

Акторка Меган Фокс продовжує епатувати своїм зовнішнім виглядом. Зірка часто використовує провокаційні образи, зокрема і від українських брендів.

Чергова поява актриси на публіці не стала виключенням.

Цього разу зірка обрала костюм із принтом. Його Фокс одягла поверх затісного топа, у якому не помістилися її груди.

Груди почали жити своїм життям :) фото instagram@jennakristina

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Нагадаємо, Фокс нещодавно заручилася із музикантом Machine Gun Kelly. У мережі гаряче обговорювали аб’юзивну обручку Меган й самі заручини, під час яких актриса випила кров коханого.

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