Мов голуб'ята: Адель у гламурному прикиді сходила з бойфрендом на баскетбол. ФОТО
22 лютого 2022, 15:15
Британська співачка Адель вибралася на особливе побачення зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом. Вони сходили на баскетбольний матч NBA All-Star Game, що відбувся в американському Клівленді 20-го лютого.
Як пише InStyle, на виконавиці було пальтечко з цьогорічної весняної колекції Alaïa та чобітки від Manolo Blahnik.
Парочка сиділа в першому ряду.
А ще трималася за руки, не соромлячись камер.
Нагадаємо, про свої стосунки з Річем Адель розказала в листопаді. Зі слів артистки, її хлопець кумедний та розумний.
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