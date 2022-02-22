Мов голуб'ята: Адель у гламурному прикиді сходила з бойфрендом на баскетбол. ФОТО

Вівторок, 22 лютого 2022, 15:15

Британська співачка Адель вибралася на особливе побачення зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом. Вони сходили на баскетбольний матч NBA All-Star Game, що відбувся в американському Клівленді 20-го лютого.

Як пише InStyle, на виконавиці було пальтечко з цьогорічної весняної колекції Alaïa та чобітки від Manolo Blahnik.

Парочка сиділа в першому ряду.

 
Адель на спортивний захід вирішила прийти при повному параді
фото getty images
 
Бойфренд зірки працює спортивним агентом
фото getty images

А ще трималася за руки, не соромлячись камер.

 
Про роман розлученої Адель стало відомо минулого літа
фото getty images

Нагадаємо, про свої стосунки з Річем Адель розказала в листопаді. Зі слів артистки, її хлопець кумедний та розумний.

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