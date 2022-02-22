Мов голуб'ята: Адель у гламурному прикиді сходила з бойфрендом на баскетбол. ФОТО

Британська співачка Адель вибралася на особливе побачення зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом. Вони сходили на баскетбольний матч NBA All-Star Game, що відбувся в американському Клівленді 20-го лютого.

Як пише InStyle, на виконавиці було пальтечко з цьогорічної весняної колекції Alaïa та чобітки від Manolo Blahnik.

Парочка сиділа в першому ряду.

Адель на спортивний захід вирішила прийти при повному параді фото getty images

Бойфренд зірки працює спортивним агентом фото getty images

А ще трималася за руки, не соромлячись камер.

Про роман розлученої Адель стало відомо минулого літа фото getty images

Нагадаємо, про свої стосунки з Річем Адель розказала в листопаді. Зі слів артистки, її хлопець кумедний та розумний.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Оце так виступ: Адель у гей-клубі станцювала на пілоні. ВІДЕО

Адель на BRIT Awards вигуляла оксамитове міні від української дизайнерки