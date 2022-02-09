Адель на BRIT Awards вигуляла оксамитове міні від української дизайнерки
8-го лютого у Лондоні відбулася церемонія нагородження премією BRIT Awards 2022, головною зіркою якої стала співачка Адель.
Виконавиця отримала три нагороди і вигуляла три сукні, одна з яких була від української дизайнерки Маріанни Сенчіної.
Отже, Адель перемогла у категорії "Артист року", в якій, до речі, цього року скасували стать. Також співачка забрала додому статуетки у номінаціях "Пісня року" та "Альбом року".
Червоною доріжкою Адель крокувала у розкішній чорній оксамитовій сукні від Armani. А на її безіменному пальці, до речі, красувалася каблучка з неабияким камінчиком.
Для свого виступу на сцені співачка обрала блискучу золоту сукню від Valentino.
А в короткій оксамитовій сукні від українського бренду Marianna Senchina Адель отримувала нагороду "Артист року".
Нагадаємо, восени минулого року відбулося справжнє повернення Адель. Співачка знялася у кількох розкішних фотосетах, випустила альбом та кліп і підтвердила стосунки зі спортивним агентом Річем Полом.
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