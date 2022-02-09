Адель на BRIT Awards вигуляла оксамитове міні від української дизайнерки

8-го лютого у Лондоні відбулася церемонія нагородження премією BRIT Awards 2022, головною зіркою якої стала співачка Адель.

Виконавиця отримала три нагороди і вигуляла три сукні, одна з яких була від української дизайнерки Маріанни Сенчіної.

Отже, Адель перемогла у категорії "Артист року", в якій, до речі, цього року скасували стать. Також співачка забрала додому статуетки у номінаціях "Пісня року" та "Альбом року".

Червоною доріжкою Адель крокувала у розкішній чорній оксамитовій сукні від Armani. А на її безіменному пальці, до речі, красувалася каблучка з неабияким камінчиком.

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Для свого виступу на сцені співачка обрала блискучу золоту сукню від Valentino.

Свою нагороду "Альбом року" Адель присвятила сину та колишньому чоловіку, бо, як відомо, саме їм присвячена її довгоочікувана платівка "30" фото getty images

А в короткій оксамитовій сукні від українського бренду Marianna Senchina Адель отримувала нагороду "Артист року".

Така сукня на сайті бренду коштує 25 тисяч гривень, що навіть менше 1000 доларів

Нагадаємо, восени минулого року відбулося справжнє повернення Адель. Співачка знялася у кількох розкішних фотосетах, випустила альбом та кліп і підтвердила стосунки зі спортивним агентом Річем Полом.

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