Яма з дружиною показали, як зберігають спокій із залізом. ФОТО
22 лютого 2022, 15:45
Незважаючи на скрутні для нашої країни часи, хореограф Влад Яма разом із дружиною Ліліаною продовжують зберігати спокій та займатися буденними справами.
У своїх Insta-сторіс вони показалися у спортзалі під час тренування.
А поки спортивна парочка намагається підбадьорюватися тренуваннями, їхні зіркові колеги активно підтримують країну у соцмережах.
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