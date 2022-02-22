Яма з дружиною показали, як зберігають спокій із залізом. ФОТО

Незважаючи на скрутні для нашої країни часи, хореограф Влад Яма разом із дружиною Ліліаною продовжують зберігати спокій та займатися буденними справами.

У своїх Insta-сторіс вони показалися у спортзалі під час тренування.

Ліля також показала себе без мейкапу скріншот зі сторіс Instagram vladyama_official

Яма із залізом в руках закликав підписників зберігати спокій

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А поки спортивна парочка намагається підбадьорюватися тренуваннями, їхні зіркові колеги активно підтримують країну у соцмережах.

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