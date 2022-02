Роби вжух! як герцогиня: Міддлтон у яскравому жакеті за $90 та на підборах з'їхала з гірки. ВІДЕО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон прибула з дводенним візитом до Данії, де з радістю пригадала дитинство.

Відвідавши лабораторію Lego при Копенгагенському університетському коледжі, дружина принца Вільяма не відмовила собі в задоволенні з'їхати з гірки-труби.

"У дусі місця, де я знаходжуся, я мусила це зробити", - цитує Кетрін People.

Kate takes the slide rather than the stairs at the Lego Foundation Play Lab. pic.twitter.com/Ry61eWTzlO