Роби вжух! як герцогиня: Міддлтон у яскравому жакеті за $90 та на підборах з'їхала з гірки. ВІДЕО
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон прибула з дводенним візитом до Данії, де з радістю пригадала дитинство.
Відвідавши лабораторію Lego при Копенгагенському університетському коледжі, дружина принца Вільяма не відмовила собі в задоволенні з'їхати з гірки-труби.
"У дусі місця, де я знаходжуся, я мусила це зробити", - цитує Кетрін People.
Kate takes the slide rather than the stairs at the Lego Foundation Play Lab. pic.twitter.com/Ry61eWTzlO— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 22, 2022
Як пише Glamour, родзинкою луку Міддлтон став червоний жакет від Zara. Коштує такий 90 доларів.
До слова, Міддлтон зізналася, що спілкування з малюками щоразу змушує її хотіти народити ще.
"Вільям завжди хвилюється, коли я зустрічаюся з дітками до року. Я приходжу додому зі словами: "Давай заведемо ще одного", - поділилася вона.
Нагадаємо, є така думка, що Кейт останнім часом стала вбиратися яскравіше, беручи приклад із королеви Єлизавети. Її Величність полюбляє соковиті барви в одязі, бо в них її добре видно підданим.
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