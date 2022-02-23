Роби вжух! як герцогиня: Міддлтон у яскравому жакеті за $90 та на підборах з'їхала з гірки. ВІДЕО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон прибула з дводенним візитом до Данії, де з радістю пригадала дитинство.

Відвідавши лабораторію Lego при Копенгагенському університетському коледжі, дружина принца Вільяма не відмовила собі в задоволенні з'їхати з гірки-труби.

"У дусі місця, де я знаходжуся, я мусила це зробити", - цитує Кетрін People.

Kate takes the slide rather than the stairs at the Lego Foundation Play Lab. pic.twitter.com/Ry61eWTzlO — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 22, 2022

Як пише Glamour, родзинкою луку Міддлтон став червоний жакет від Zara. Коштує такий 90 доларів.

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До слова, Міддлтон зізналася, що спілкування з малюками щоразу змушує її хотіти народити ще.

"Вільям завжди хвилюється, коли я зустрічаюся з дітками до року. Я приходжу додому зі словами: "Давай заведемо ще одного", - поділилася вона.

фото getty images

Нагадаємо, є така думка, що Кейт останнім часом стала вбиратися яскравіше, беручи приклад із королеви Єлизавети. Її Величність полюбляє соковиті барви в одязі, бо в них її добре видно підданим.

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