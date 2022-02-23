Онуфрійчук у річницю шлюбу згадала про притирання з чоловіком та показала зворушливе ВІДЕО
Телеведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік, швейцарський бізнесмен на ім’я Алмаз планували кілька весіль.
І якщо свято у Туреччині довелося скасувати, то на Мальдівах розкішну церемонію закохані таки отримали прямісінько рік тому.
Привітати коханого із річницею Іванна вирішила у своєму Instagram. У зворушливому відео телеведуча пригадала церемонію та їхні пригоди із коханим упродовж року.
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"Минулої зими ми танцювали на березі океану та святкували народження нашої сім‘ї у колі близьких друзів та рідних. Сьогодні будемо робити те ж саме…", – написала Іванна.
Однак не все було так безтурботно та казково. Іванна згадала про "притирання", через які довелося пройти, коли телеведуча працювала на "Танцях з зірками". За словами Онуфрійчук, коханому довелося "відпустити" її на шоу. Однак усі перепони пара успішно подолала.
"Цей рік був сповнений сюрпризів, турботи, подорожей та усмішок… Сьогодні я вкотре прокинулася з думкою: яка ж я щаслива, що життя подарувало мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна. Хочу, щоб у нас так було завжди або ж ще краще", – продовжила вона під відео.
Нагадаємо, Алмаз кілька разів робив Іванні пропозицію, про що ведуча зізналася вже після омріяного "так".
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