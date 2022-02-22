"Усе їй з неба впало": Онуфрійчук розвіяла стереотипи щодо свого успіху

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка у лютому минулого року одружилася з бізнесменом казахського походження, обурюється через стереотипи щодо себе.

У новому пості в Instagram 35-річна телезірка розповіла про власний досвід зіткнення із навішуваннями ярликів та спростувала деякі з них.

"Як же багато у людей стереотипів. Увесь світ вчиться боротися із ними і ми теж, але якось дуже повільно… Усе частіше я помічаю, що люди не готові мислити глибоко та позитивно, більшості легше робити поверхневі висновки, а ЗМІ звикли приписувати успішним людям ярлики", - написала телеведуча.

Онуфрійчук виступає проти ярликів та стереотипів фото з Instagram ivannaonufriichuk

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"Я, як і мої колеги, переглядаю новини не лише загальні, а й ті, що стосуються мене та мого життя. І щоразу, коли бачу заголовки : "Попелюшка", "Дружина мільйонера", або коментарі: "усе їй з неба впало" та схожі на це, замислююся. Замислююся над тим, що багатьом дійсно простіше вважати, що комусь просто пощастило. Ніхто не думає про те, що за успіхом може стояти праця тривалістю в понад десятиліття, а за щасливим заміжжям - постійна робота над собою, своїм внутрішнім світом та саморозвитком", - наголосила Іванна.

Минулого року подружжя відгуляло два весіляя: на Мальдівах та у Києві

"За красивою картинкою завжди стоїть художник, а за успішним життям – людина, яка його будує", - підсумувала телеведуча.

Як відомо, Онуфрійчук упевнена, що жінка повинна вміти достойно приймати коштовні подарунки. Колись красуня розповіла, що не вважає себе утриманкою.

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