Камінська в обтислому спортлуці похвалилася фігуркою коло тренажерів. ФОТО

Середа, 23 лютого 2022, 14:40

Співачка Слава Камінська активно готується до весни і продовжує хизуватися в мережі результатами своїх тренувань.

Артистка оприлюднила в Instagram знімки себе в спортивному топі та лосинах. 

 
Камінська тренується не сама, а з цілою групою підтримки
фото з Instagram babaslavka
 
У Слави вже видно прес 
 
Як же ж не похвалитися своєю осиною талією 

Як відомо, співачка тренується не лише у спортзалі. Нещодавно Камінська показала, які акробатичні елементи навчилася робити під час занять pole dance.

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