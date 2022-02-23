Камінська в обтислому спортлуці похвалилася фігуркою коло тренажерів. ФОТО

Співачка Слава Камінська активно готується до весни і продовжує хизуватися в мережі результатами своїх тренувань.

Артистка оприлюднила в Instagram знімки себе в спортивному топі та лосинах.

Камінська тренується не сама, а з цілою групою підтримки фото з Instagram babaslavka

У Слави вже видно прес

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Як же ж не похвалитися своєю осиною талією

Як відомо, співачка тренується не лише у спортзалі. Нещодавно Камінська показала, які акробатичні елементи навчилася робити під час занять pole dance.

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