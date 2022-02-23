Камінська в обтислому спортлуці похвалилася фігуркою коло тренажерів. ФОТО
23 лютого 2022, 14:40
Співачка Слава Камінська активно готується до весни і продовжує хизуватися в мережі результатами своїх тренувань.
Артистка оприлюднила в Instagram знімки себе в спортивному топі та лосинах.
Як відомо, співачка тренується не лише у спортзалі. Нещодавно Камінська показала, які акробатичні елементи навчилася робити під час занять pole dance.
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