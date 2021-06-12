Ножі для слабаків: як королева Єлизавета ІІ мечем торта краяла
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у своєму поважному віці не лише їздить верхи, а і добре вправляється з мечем - наприклад, може розрізати ним торт. Саме так Її Величність вчинила у Корнуоллі, відвідуючи екопарк Eden Project.
Церемоніального меча подав королеві лорд-лейтенант Корнуолла Едвард Боліто. Від запропонованого їй ножа Єлизавета відмовилася, пише The Daily Mail.
Переглянути цей допис в Instagram
"Я знаю, що ніж є, але так незвичніше", - пояснила Її Величність, рішуче беручись за меча.
Камілла Паркер-Боулз та Кейт Міддлтон, які були присутні при цьому, розсміялися. Щоправда, для подальшого нарізання королева все ж згодилася на ніж.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, те, що церемоніальні мечі - не забавка, добре засвоїла принцеса Беатріс Йоркська. Кілька років тому на вечірці вона жартома вирішила посвятити свого приятеля в лицарі та випадково поранила співака Еда Ширана.
Також у Eden Project відбувся прийом, на якому королівська родина поспілкувалася з учасниками саміту G7. Був і британський прем'єр Борис Джонсон із новоспеченою дружиною Керрі.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
До слова, через пандемію традиційний парад на честь дня народження монарха, Trooping the Colour цього року скоротили до мініверсії. Але Її Величність у Віндзорі все одно ним помилувалася.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, завтра Єлизавета чекає в гості президента США Джо Байдена та першу леді Джилл.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Це грубо щодо Її Величності": експертка розкритикувала принца Гаррі й Меган через ім'я їхньої доньки