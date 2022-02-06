"Моє щире бажання": Єлизавета ІІ оголосила, що дружина принца Чарльза стане королевою

Коли на британський престол зійде принц Чарльз, його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла отримає титул королеви-консорта. Таким є бажання Єлизавети ІІ.

Монархиня висловила його в заяві, яку зробила з нагоди 70-річчя свого правління, подякувавши підданим за вірність та любов.

"...І коли, в свій час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви підтримуватимете його та його дружину Каміллу так само, як підтримували мене, і моє щире бажання, щоби, коли прийде час, Камілла іменувалася королевою-консортом, продовжуючи своє вірне служіння", - сказала Її Величність.

Одного дня Камілла стане королевою. Королевою-консортом, але все ж таки фото AFP з сайту getty images

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Як відомо, для Камілли Паркер-Боулз Чарльз є другим чоловіком. У 2005-му році пара взяла офіційний шлюб.

Як пише The Guardian, припускалося, що Каміллі доведеться обмежитися титулом принцеси-консорта, позаяк опитування показували, що її популярність серед народу не дуже висока. Адже Каміллу вважали винною в краху шлюбу Чарльза та Діани.

Цілком влаштовував цей титул буцімто й саму 74-річну Каміллу. Одначе принцові все ж хотілося колись зробити жінку свого життя королевою. І схоже, зрештою мати його в цьому підтримала.

2005-ий рік, весілля Камілли та Чарльза. Праворуч від нареченої її батько та діти від першого шлюбу, Том і Лора фото з сайту getty images

Дружини британських королів завжди носили титул "королева-консорт". Винятком була лише королева Марія ІІ: вони з королем Вільгельмом ІІІ були співправителями.

Чоловіки ж королев традиційно звуться принцами-консортами. Зробити свого Альберта королем-консортом свого часу намагалася королева Вікторія, проте тодішній прем'єр-міністр, лорд Мельбурн цього не допустив.

Цікаво, що покійний принц Філіп узагалі не носив титулу принца-консорта. Він відмовився його приймати ще на початку правління Єлизавети.

Єлизавета з нагоди 70-річчя свого правління попросила підданих підтримувати Чарльза з Каміллою так само, як вони підтримували її фото Getty images

Нагадаємо, того, що дружина не "підвищила" його з принців-консортів у королі-консорти, до самої смерті не пробачив данській королеві Маргрете її чоловік Хенрік. Він вважав це проявом гендерної дискримінації та навіть заборонив ховати Маргрете поруч із собою.

Як відомо, подейкують, коли Чарльз стане королем, на монархію чекає суттєва "модернізація", а на багатьох королівських родичів - неприємні новини.

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