Різатдінова у бікіні показала гімнастику з сином на пляжі Мальорки. ФОТО

Тамара Кудрявченко — Неділя, 9 липня 2023, 11:27

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова показалася на відпочинку з сином Ромою.

Спортсменка наробила фото в різноманітних купальниках і навіть встала на місток посеред пляжу. 

Світлинами з мальовничої відпустки на Мальорці в Іспанії Аня поділилася в своєму Instagram. 

 
Різатдінова епатувала іспанський пляж своєю гімнастикою в купальнику. Її син Рома поки не зміг повторити мамину позу 
 
Ганна частенько постить фото в купальнику та ділиться секретами своєї краси 
 
Різатдінова знає, як прийти в форму навіть без походів до спортзалу 
 
Свої розтяжки на сідницях Аня не фотошопить 
 
Як відомо, після пологів Різатдінова робила операцію на животі 
 
"Я нарешті зустріла хлопця. Це любов", - пожартувала Аня. До речі, давненько вона не згадувала про свого таємничого коханого 

Нагадаємо, травень цього року Ганна провела в Києві і, як і всі кияни, жалілася на втому через постійні обстріли. 


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Різатдінова

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