Різатдінова у бікіні показала гімнастику з сином на пляжі Мальорки. ФОТО

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова показалася на відпочинку з сином Ромою.

Спортсменка наробила фото в різноманітних купальниках і навіть встала на місток посеред пляжу.

Світлинами з мальовничої відпустки на Мальорці в Іспанії Аня поділилася в своєму Instagram.

Різатдінова епатувала іспанський пляж своєю гімнастикою в купальнику. Її син Рома поки не зміг повторити мамину позу

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Свої розтяжки на сідницях Аня не фотошопить

"Я нарешті зустріла хлопця. Це любов", - пожартувала Аня. До речі, давненько вона не згадувала про свого таємничого коханого

Нагадаємо, травень цього року Ганна провела в Києві і, як і всі кияни, жалілася на втому через постійні обстріли.

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