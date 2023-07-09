Різатдінова у бікіні показала гімнастику з сином на пляжі Мальорки. ФОТО
— Неділя, 9 липня 2023, 11:27
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова показалася на відпочинку з сином Ромою.
Спортсменка наробила фото в різноманітних купальниках і навіть встала на місток посеред пляжу.
Світлинами з мальовничої відпустки на Мальорці в Іспанії Аня поділилася в своєму Instagram.
Нагадаємо, травень цього року Ганна провела в Києві і, як і всі кияни, жалілася на втому через постійні обстріли.
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