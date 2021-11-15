"Мріяла про дівчинку": Різатдінова згадала, як народжувала сина Онищенка

Гімнастка Ганна Різатдінова вже чотири роки є щасливою мамою хлопчика на ім'я Роман. Свого первістка від колишнього нардепа Олександра Онищенка спортсменка привітала з днем народження в Instagram.

Аня згадала день, коли Рома з'явився на світ.

Ромі виповнилося 4 фото з instagram різатдінової

"Я завжди мріяла про дівчинку. Все моє життя оточення було переважно жіночим: у дитинстві мама - тренерка з художньої гімнастики, далі моє становлення як спортсменки, навколо самі дівчатка. Тому коли ми взнали, що я вагітна сином, всередині було почуття розгубленості", - зізналася Різатдінова.

Зі слів гімнастки, налаштувати себе на материнство їй вдалося, коли вона довірилася природі та стала слухати свій внутрішній голос.

"Лікарі поставили строк народження дитини - 1-ше листопада. Я чекала цього дня так, ніби сиділа на голках. Але Ромочка не квапився з'являтися. Ми чекали... і от, за день до появи сина на світ я сіла на ліжко, гладила животик і говорила йому: "Малюче, ми тебе дуже сильно чекаємо і вже божевільно любимо!", - пригадала вона.

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Але народитися хлопчик забажав аж 12-го листопада. Ганна саме гуляла з батьками парком у Барселоні, коли в неї відійшли води.

"Ми миттю поїхали до лікарні. Це був вихідний і, як назло - повна сієста. Нам довелося чекати лікарів іще півтори години. І ось він - довгоочікуваний момент. Після легких та безболісних пологів я нарешті побачила свого Рому: маленького, зі жмутом чорненького волосся та вагою три вісімсот", - поділилася зірка.

"Це почуття назавжди залишиться в моїй памяті! Я его дочекалася, почула цей голосок. І зрозуміла: моя найулюбленіша людинка поруч!", - додала вона.

Матусина найулюбленіша людинка (і копія татуся)

Нагадаємо, Онищенко спершу приділяв Ромі багато уваги, навіть сам купав малюка. Тим не менш, після розлучення з Різатдіновою він із сином не бачиться, хоча допомагає фінансово. Як відомо, в жовтні в екснардепа народилася донька.

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