Укорочений тренч та скульптурне пальто: 8 варіантів верхнього одягу на осінь. Фото

Літо закінчується, а вечорами вже відчувається прозоре повітря і невпинне наближення осені. З настаннями прохолоди хочеться накинути на себе щось тепліше за сорочку чи легкий кардиган.

ТаблоID вже розповідав про основні осінні тренди, а що там з трендовим верхнім одягом? Нумо розбиратися.

Куртки зі стоячим коміром

Називайте їх як завгодно - комір-стійка або комір-хомут - ці куртки є втіленням шику. Будь-який наряд, з яким такі осінні куртки поєднують, миттєво стає набагато крутішим і вишуканішим.

Незалежно від того, чи ви оберете спортивний варіант чи елегантний класичний з вовни - ви не помилитеся.

Справжній шик Фото Zara

Куртки без коміра

Одночасно з тим в тренді куртки або пальто без коміра взагалі. Такий осінній верхній одяг є універсальним варіантом, адже ви будете виглядати ошатно і впевнено попри те, що у вас під ним. Куртка без коміра виглядає одночасно елегантно і повсякденно.

Універсальний осінній верхній одяг Фото Nili Lotan

Укорочений тренч

Раптом, нібито за останні п'ять хвилин, укорочені тренчі почали з'являтися всюди - від люксових брендів до популярних марок. До того ж цей трендовий верхній одяг завірусився в TikTok. Ці актуальні моделі готові захистити вас від негоди, даючи при цьому можливість осіннім сукням і високим чобіткам проявити себе.

Найбажаніша річ сезону Фото Next

Куртка робочого

Після того, як восени минулого року куртки-барн вперше з'явилися на ринку, вони закріпили за собою статус топового одягу для перехідного періоду. Спочатку створені як робочий одяг 20 століття, вони й до сьогодні залишаються надзвичайно практичними і невимушено стильними.

Ці куртки в топі з минулого року Фото doen

Шкіряний бомбер

Тенденція шкіряних курток-бомберів не є новою для осені, але цьогоріч вони будуть популярніше, ніж будь-коли. Цей предмет гардероба виглядає однаково круто як зі спортивними штанами, так і з атласною спідницею.

Тренд на ці осінні шкіряні куртки залишається і у 2025-му Фото Instagram

Скульптурне пальто

Із вбудованим паском або ідеально підібраною талією, силуети верхнього одягу для осені 2025 року стали більш обтислими. Хоча були присутні й об'ємні та прямокутні пальта - головним трендом стали силуети "пісочний годинник".

Цей верхній одяг забере на себе всю увагу, тож виглядати на всі 100% без додаткових прикрас і елементів буде дуже просто.

Варіант для сміливих Фото Revolve

Замшеві

Сюрприз (ні)! Замшеві куртки і пальто також залишаються з нами восени 2025. Цей верхній одяг, натхненний стилем бохо, довів свою стійкість і універсальність.

Замшевий верхній одяг, мабуть, з нами надовго Фото Cos

Пальто в клітинку

Останні колекції іменитих брендів вивели клітинку на перший план цього сезону. Те, що колись було класичним принтом, тепер зайняло топові фешнпозиції. Здебільшого принт у клітинку можна знайти на пальто, куртках-барн і тренчах, що відповідає естетиці англійської сільської місцевості.

Сільський вайб у тренді 2025 року Фото Instagram

